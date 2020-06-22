За останні два роки Apple отримала вже кілька патентів на гнучкі пристрої. В мережі з'являється все більше чуток, що гнучкий iPhone ми побачимо вже у 2021 році.

Зокрема, цю інформацію підтверджують китайські джерела, передає ixbt.com.

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Що відомо

Складаний iPhone нарешті позбудеться вирізу вгорі екрану, де поки розташовують систему FaceID. Новий смартфон отримає дактилоскопічний датчик, який розмістять на бічній частині пристрою.

Є також інформація, що це не буде гнучкий дисплей, а новинка складатиметься із двох окремих екранів.

Щодо дизайну, то смартфон з боків буде округленим, як iPhone 11. Система FaceID реалізують через основну камеру.



Apple працює над гнучким iPhone / Фото: LetsGoDigital

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Підготовка

Виробник скла Gorilla Glass вже повідомляв, що якщо "все піде добре", нове покоління гнучкого покриття, стійкого до подряпин, має з'явитися на ринку вже у 2021 році. Така розробка дозволить Apple та іншим компаніям випускати ґаджети з гнучкими дисплеями високої якості. Представники "яблучної" корпорації заяву інсайдера поки не прокоментували.