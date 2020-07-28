Вже кілька років популярні інсайдери стверджують, що Apple працює над власними фірмовими смарт-окулярами. І хоч жодної офіційної інформації немає, та дизайнер вже показав концепт майбутньої новинки.

Зокрема, дизайнер Іскандер Утебаев розробив відео, в якому показав, як можуть виглядати ці смарт-окуляри Apple.

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Автор ролика також припустив, що новий пристрій матиме назву Apple iGlass.

Що відомо

За чутками, ці розумні окуляри мають отримати екран з високою роздільною здатністю, при цьому обробка інформації буде відбуватися на iPhone. Тож це дасть змогу зробити окуляри тонкими і легкими.

Інсайдери також припускають, що окулярах буде встановлена ​​нова операційна система rOS, при цьому користувачам будуть доступні сенсорні панелі, жести голови і голосове управління.

Вже багато експертів припускають, що розумні окуляри прийдуть на зміну смартфонів. Тож не дивно, що виробники працюють над різними концептами таких новинок.