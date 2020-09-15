Слідом за iPad Pro, який презентували раніше в цьому році, Apple вирішила оновити й інші лінійки. Восьме покоління "просто iPad" отримало процесор A12. У компанії говорять, що він удвічі потужніший від ноутбуків на Windows і втричі – на Android. Модель підтримує Apple Pencil і обробляє до п'яти мільярдів операцій в секунду. Слідом за звичайним iPad компанія представила абсолютно новий iPad Air.

Планшет отримав аж п'ять кольорів, також в iPad Air використовується сканер відбитків Touch ID, який вбудований в кнопку ввімкнення, повідомляє 24 канал.

Цікаво Презентація Apple 2020: онлайн-трансляція

iPad 8

iPad 8-го покоління – це девайс початкового рівня з дисплеєм Retina, підтримкою Apple Pencil 1-го покоління і процесором Bionic A12.



Оновений iPad 8

Чіп A12 вперше надає можливості обробки Apple Neural Engine в iPad початкового рівня. iPadOS 14 запропонує нові функції, серед яких фішки для Apple Pencil. Apple заявляє, що нова модель буде сумісна з існуючими аксесуарами.

Apple як і раніше використовує свій власний порт Lightning на оновленому iPad замість порту USB-C, який використовується в ноутбуках Apple, iPad Pro і iPad Air. Він також має стандартну домашню кнопку Touch ID.

Ціна iPad 8

Вартуватиме новий iPad – 329 доларів. Покупці можуть замовити iPad сьогодні, а його доставка почнуться 18 вересня.

iPad Air

Планшет працюватиме на шестиядерному процесорі A14 виконаному по техпроцесу 5 нм – це дозволило вмістити 11,8 мільярда транзисторів. Чіп буде на 40% швидшим від того, що використовувався у попередньому iPad Air, а графіка стала спритніша на 30%. До слова, A14 очікується в iPhone 12, так що можна зрозуміти, яка потужність буде в нових смартфонах.



Процесор A14 для iPad Air 4

Ігрові розробники на презентації заявили, що процесор A14 дозволяє зробити графіку консольного рівня на пристрої, який можна тримати в руках. Однак, щонайменше наразі, продемонстровані ролики м'яко кажучи не вразили.

Також ґаджет отримав порт USB-C з підтримкою передачі даних на швидкості до 5 Гбіт/c. iPad Air сумісний з Magic Keyboard Smart Keyboard Folio і новими обкладинками Smart Folio, а також з Apple Pencil.

Камера iPad Air

Ззаду встановлена камера на 12 Мп – така ж, що і в iPad Pro. Фронтальна камера FaceTime HD має роздільну здатність 7 Мп.

Можливості камери iPad Air

Ціна Apple iPad Air

Обійдеться новий iPad Air щонайменше в 599 доларів за найдешевшу версію.

Новинка доступна в п'яти колірних варіантах, включаючи сріблястий, "Сірий космос", "Рожеве золото", "Зелений" і "Блакитне небо".