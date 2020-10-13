Нарешті ми дочекались – Apple представила свою нову флагманську лінійку смартфонів iPhone 12. Зокрема, в рамках анонсу нам розповіли характеристики нових смартфонів iPhone 12 та їхню ціну.

За презентацією стежив і 24 канал, тож можемо розповісти усі переваги новинок.

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Одна із головних інтриг щодо нової лінійки була підтримка новітньої мережі 5G. Усі новинки отримаю підтримку 5G. Саме про це натякав і слоган ghtptynfwsz "Hi, Speed" (Привіт, швидкість). Очевидно, що йшлось про швидкість інтернету.

iPhone 12

Звичайний iPhone 12 з 6,1-дюймовим екраном оснащений подвійною камерою. Вже традиційно, він отримав 5 яскравих варіантів кольору. Як наголошує виробник, на 11% тонший, 15% менший та на 16% легший за попередника.

iPhone 12 зберіг класичну "моноброву" / Скрін

Для додаткового захисту використали технологію Ceramic Shield. В компанії наголошують, що це найміцніше покриття, що є на ринку.

Ще один цікавий факт – iPhone 12 буде автоматично перемикатися між 5G і LTE, таким чином вдасться економити батарею.

Apple brings back MagSafe charging, but only for the new iPhones https://t.co/neG0CYlSQI pic.twitter.com/iNtiAaeRIZ — The Verge (@verge) October 13, 2020

Як і говорили інсайдери, новинка працює на базі нового фірмового процесора A14. Він має бути на 50% швидшим від попередника A13. Також тут вдвічі краща ргафіка, порівняно з попередником. В компанії запевняють, що завдяки новому процесорові, користувачі можуть гратись на iPhone, як на приставці.

Основна камера має два модулі. Головний ширококутний 12-мегапіксельний датчик з кутом огляду 120 градусів. Також виробник удосконалив нічний режим. Як завжди, якість сказали у відсотках – на 27% краща якість, як у попередника.

Ціна

Базова версія iPhone 12 оцінена у 799 доларів (22 400 гривень).

iPhone 12 mini Смартфон з зовні повністю повторює базову модель тільки отримав компактніший розмір з діагоналлю 5,4 дюйма. Тут теж здвоєна камера, процесор A14 та підтримка 5G. Цікаво Apple представила HomePod mini: недорога колонка з розумними можливостями Ціна Його вартість стартує з 699 доларів (19 600 гривень). Apple announces iPhone 12 mini, the "smallest and lightest 5G phone in the world" https://t.co/OgS99MOZoG pic.twitter.com/jLZSUkStEw — The Verge (@verge) October 13, 2020 iPhone 12 Pro Pro-версія представлена у 4 класичних кольорах: срібний,

темно-сірий,

золотий,

синій. Модель отримала поліпшений захист від вологи за стандартом IP68, тепер смартфон переживе до 6 метрів під водою протягом 40 хвилин. iPhone 12 Pro доступний у 4 кольорах / Скріншот Діагональ дисплея складає 6,15 дюйма. Камера складається із трьох модулів: Головний ультраширококутний модуль на 12 Мп та кутом огляду 120 градусів

12-мегапіксельний ширококутний датчик

телефото модуль на 12 Мп Новинка підтримує технологію Apple ProRAW, для дійсно професійних фото. Звичайно, виробник зробив акцент на відеозйомці. В компанії запевнили, що камера здатна передати 700 мільйонів кольорів. Раніше було в 60 разів менше. Зйомка в режимі 4К, 60 к/с. Виробник запевнив, що iPhone 12 Pro – це єдиний смартфон на ринку, які дає змогу знімати і обробляти відео професійно. Може зацікавити iPhone 13: в мережі з'явились деталі про дизайн і він розчаровує Сенсор LiDAR дає змогу налаштувати автофокус навіть в темряві. Ціна Вартість iPhone 12 Pro на американському ринку стартує з 999 доларів (приблизно 28 тисяч гривень).

iPhone 12 Pro Max

Версія отримала 6,7-дюймовий екран, також потрійну камеру і сенсор LiDAR. Головна відмінність між Pro-новинками – розмір і ціна.

Ціна

Щодо вартості, то вона стартує з 1099 доларів (30 800 гривень).

iPhone 12 Pro Max / Скріншот