Продажі нових iPhone 12 нарешті офіційно розпочалися в Україні. Раніше українським користувачам доводиться довго чекати на нові iPhone. Однак, цього року iPhone привезли в Україну значно швидше.

В Україні нова лінійка iPhone 12 надішла у продаж вже від сьогодні – 30 жовтня. Мовиться про моделі iPhone 12 та iPhone 12 Pro. Як і на американському ринку моделі iPhone 12 mini і iPhone 12 Pro Max з'являться дещо пізніше, повідомляє 24 канал.

Цікаво iPhone 12: характеристики і ціна довгоочікуваних флагманів Apple

Ціна iPhone 12 в Україні

Вартість iPhone 12 mini стартуватиме від 22 999 гривень (ціна на американському ринку – 699 доларів – це приблизно 19 600 гривень);

(ціна на американському ринку – 699 доларів – це приблизно 19 600 гривень); Ціна iPhone 12 – від 25 999 гривень (799 доларів або 22 400 гривень в США);

(799 доларів або 22 400 гривень в США); iPhone 12 Pro – від 36 999 гривень (рекомендована вартість в офіційних магазинах Apple – 999 доларів або, приблизно, 28 тисяч гривень).

(рекомендована вартість в офіційних магазинах Apple – 999 доларів або, приблизно, 28 тисяч гривень). iPhone 12 Pro Max – від 41 999 гривень (вартість на американському ринку – 1099 доларів або 30 800 гривень).

Що нового в iPhone 12

Виробник оновив дизайн нових iPhone. Корпус як і раніше має металеву рамку (хірургічна сталь) і скляну панель. Змінились бокові панелі – у новинках вони рівні, а не закруглені. Так вони нагадують дизайн старіших моделей – iPhone 5.

Детальніше про нову лінійку iPhone 12 – за посиланням

Ще одним нововведенням можна вважати 4 смартфон лінійки iPhone 12 mini. Це, фактично, той же iPhone 12 (нове покоління iPhone 11), однак в компактнішому форм-факторі – з діагоналлю 5,1 дюйма.

Усі моделі отримали новий фірмовий процесор A14 та підтримку мережі 5G.