Американська корпорація викупила стартап з офісом у Барселоні. Він займається створенням алгоритму для аналізу відео. Це потенційно допоможе покращити програмне забезпечення Apple.

Компанія Apple придбала іспанський стартап в області штучного інтелекту Vilynx, який вміє розпізнавати предмети на відео, повідомляє видання Bloomberg.

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Деталі угоди

За даними Bloomberg, Apple придбала стартап на початку 2020 року, але про це стало відомо тільки зараз. Заплатили за стартап близько 50 мільйонів доларів. Сайт Vilynx зараз не працює.

Стартап займався розробкою інструменту, який може аналізувати відео, визначати, що на ньому зображено, каталогізувати його, а потім присвоювати відповідні контенту теги для зручного пошуку. Припускають, що Apple використає дану технологію для покращення роботи Siri з фото і відео.

Офіс Vilynx в Барселоні продовжить працювати під управлінням Apple, а всі 50 інженерів і спеціалістів з обробки даних залишилися на своїх посадах.

В Apple заявили, що час від часу купують невеликі технологічні компанії, проте не розкривають причин. За словами джерел, Apple хоче зробити офіс Vilynx одним з основних центрів досліджень і розробок штучного інтелекту в Європі.