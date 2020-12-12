Рідкісну версію Macintosh Classic в прозорому корпусі показали на серії фотографій
Випущений 30 років тому моноблок Apple Macintosh Classic сьогодні становить хіба що історичну цінність – але, як виявилося, у колись популярного ПК була й ексклюзивна версія з оригінальним дизайном.
Нещодавно опублікована фотосесія демонструє фірмовий комп'ютер у корпусі з прозорого пластика, що дозволяє в деталях вивчити конструкцію пристрою, без потреби розбирати його, повідомляє 24 канал.
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Унікальна версія Apple Macintosh Classic
Ентузіаст під ніком DongleBookPro опублікував у своєму Twitter-блозі кілька знімків прототипу моноблока, призначеного для розробників. У продаж така версія не надходила, про що свідчить відповідна наклейка на корпусі.
Представлена на фото модифікація Apple Macintosh Classic побудована на базі процесора Motorola 68000 з тактовою частотою 8 МГц і оснащена 2 МБ оперативної пам'яті з можливістю розширення до 4 МБ. Комп'ютер має 9-дюймовий монохромний ЕПТ-монітор, вбудований у корпус, жорсткий диск з інтерфейсом SCSI на 40 Мбайт і 3,5-дюймовий привід для дискет.
Примітно, що попри поважний як для електронної техніки вік, пристрій, що потрапив до рук автора, виявився повністю працездатний.
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