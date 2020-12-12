Випущений 30 років тому моноблок Apple Macintosh Classic сьогодні становить хіба що історичну цінність – але, як виявилося, у колись популярного ПК була й ексклюзивна версія з оригінальним дизайном.

Нещодавно опублікована фотосесія демонструє фірмовий комп'ютер у корпусі з прозорого пластика, що дозволяє в деталях вивчити конструкцію пристрою, без потреби розбирати його, повідомляє 24 канал.

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Унікальна версія Apple Macintosh Classic

Ентузіаст під ніком DongleBookPro опублікував у своєму Twitter-блозі кілька знімків прототипу моноблока, призначеного для розробників. У продаж така версія не надходила, про що свідчить відповідна наклейка на корпусі.

Prototype Macintosh Classic

Clearshot pic.twitter.com/VzO4CnJ2GF — Dongle (@DongleBookPro) December 5, 2020

Представлена ​​на фото модифікація Apple Macintosh Classic побудована на базі процесора Motorola 68000 з тактовою частотою 8 МГц і оснащена 2 МБ оперативної пам'яті з можливістю розширення до 4 МБ. Комп'ютер має 9-дюймовий монохромний ЕПТ-монітор, вбудований у корпус, жорсткий диск з інтерфейсом SCSI на 40 Мбайт і 3,5-дюймовий привід для дискет.

Примітно, що попри поважний як для електронної техніки вік, пристрій, що потрапив до рук автора, виявився повністю працездатний.