Інсайдери: Apple представить ще кілька ґаджетів в грудні
Цієї осені Apple вже встигла провести дві повномасштабні презентації, присвячені флагманським смартфонам з підтримкою мереж 5G і комп'ютерів на базі власного ARM-чіпа M1. Однак, за повідомленнями мережевих інформаторів, на цьому компанія не планує зупинятися.
Вже в найближчі дні може статися так, що Apple представить ще кілька фірмових пристроїв, список яких вже з'явився у відкритому доступі, повідомляє видання MacRumors.
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Видання стверджує, що один з перевірених інсайдерів поділився службовою запискою, яка поширюється виключно серед працівників Apple. У документі зазначено, що підрозділам AppleCare слід підготуватися до випуску нових артикулів товарів, а також до оновлення описів пристроїв та цінників.
Чи можлива ще одна презентація Apple в 2020 році
Якщо враховувати практику минулих років, то поява подібних повідомлень всередині компанії передує виходу нових ґаджетів. Мережеві інформатори не виключають, що в найближчі дні Apple може представити 16-дюймовий MacBookPro на базі платформи Apple M1 і з чіпом безпеки T3.
Крім того, серед кандидатів на реліз, за даними джерела, перебувають:
- мультимедійна приставка Apple TV;
- "маячки" AirTags;
- і повнорозмірні навушники AirPods Studio.
Анонс будь-якого з цих пристроїв може відбутися вже 8 грудня 2020 року.
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