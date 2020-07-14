Деякі користувачі iPhone помітили, що фірмовий додаток Apple Music аномально швидко розряджає їхні смартфони. При чому деякі з них запевняють, що навіть не запускали цей застосунок.

Один із власників iPhone 11 (випущеного у 2019 році) заявив, що смартфон почав швидко розряджатися практично одразу "з коробки", передає Mydrivers.

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Користувач з'ясував, що проблема із додатком Apple Music – він споживав 95% ресурсу акумулятора. До речі, цим сервісом власник iPhone навіть не користувався. При цьому смартфон дуже сильно нагрівся.

Ще один користувач iPhone X теж помітив сильну розрядку смартфона після оновлення iOS 13.5.1. За його словами, смартфон доводиться перезавантажувати по кілька разів за день, щоб можна було нормально користуватися.

Рішення

Загалом, така проблема виникає у багатьох моделей iPhone різних років випуску. Ситуацію не виправляє навіть оновлення, адже скарги надходять від користувачів найновіших версій iOS 13.4 і iOS 14 beta. З нею зіткнулися навіть власники iPad.

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Тож єдине, що допомагає вирішити проблему – видалення Apple Music.

Про цю проблему вже знають в Apple. Там наразі бачать єдиний вихід – відкат до заводських налаштувань.