Мобільні додатки та ігри постійно ростуть у розмірах, а формат 8K поступово набирає популярність. У зв'язку з цим виробники смартфонів все частіше пропонують користувачам мінімум 128 ГБ вбудованої пам'яті. Але тільки не Apple, яка досі випускає флагмани з 64 ГБ "на борту". За даними інсайдера, у 2020 році це зміниться.

Топові iPhone отримають мінімум 128 ГБ пам'яті

Як повідомляє Джон Проссер, вже 5 жовтня Apple відправить дистриб'юторам першу партію нових iPhone. За його даними, 5,4-дюймовий iPhone 12 mini, як і торішній iPhone 11, буде доступний у версіях з 64, 128 і 256 ГБ.

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В таких же конфігураціях буде пропонуватися і звичайний 6,1-дюймовий iPhone 12. Що ж стосується більш дорогих 6,1-дюймового iPhone 12 Pro і 6,7-дюймового iPhone 12 Pro Max, то вони в мінімальній комплектації будуть оснащуватися 128 ГБ вбудованої пам'яті – варіанта на 64 ГБ більше не буде у флагманських моделях.

Apple’s first shipment of final iPhone 12 units is going out to distributers on October 5th



The shipment includes:



iPhone 12 mini 5.4

(Definitely the final marketing name)

-64/128/256



iPhone 12 6.1

-64/128/256



Event on October 13, as I mentioned before. — Jon Prosser (@jon_prosser) September 29, 2020

Інсайдер також додав, що презентація новинок повинна відбутися вже 13 жовтня.2

До речі, одразу після великої презентації, яка відбулась 15 вересня, Apple офіційно випустила нову версію операційної системи iOS 14. Список iPhone, які можуть оновити ОС можна переглянути за цим посиланням.