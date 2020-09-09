Останнім часом було чимало чуток, що Apple змушена буде перенести свою презентацію. Однак, компанія офіційно їх розвінчала, додавши анонс презентації у вересні.

Анонс події вже з'явився на офіційній сторінці Apple. Подія відбудеться 15 вересня 2020 року о 10:00 ранку (20:00 за київським часом).

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Що покажуть

В цьому питанні компанія продовжує тримати інтригу. Традиційно, у вересні Apple презентує нову лінійку флагманських смартфонів.

Тож, ймовірно, 15 вересня ми побачимо нове покоління iPhone 12. Також інсайдери кажуть, що разом зі смартфонами анонсують нове покоління розумного годинника Apple Watch 6.

У той же час журналіст Bloomberg заявляє, що презентації iPhone 12 у цей день не варто очікувати. 15 відбудеться лише анонс Apple Watch Series 6.

Презентація ж смартфонів, на думку журналіста, відбудеться не раніше жовтня. Про це свідчить і нещодавня заява компанії Broadcom, яка є постачальником чіпів для смартфонів Apple. Там кажуть, що виконують поставки чіпів на квартал пізніше, ніж було заплановано. Саме це могло призвести до затримки випуску нових iPhone.