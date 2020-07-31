Компанія Apple офіційно повідомила, що нова лінійка iPhone 12 вийде у продаж пізніше. Це не стало несподіванкою, адже вже не перший місяць про це говорять інсайдери.

Зараз головний фінансовий директор Apple Лука Маестро підтвердив, що в цьому році нові iPhone почнуть продаватись на кілька тижнів пізніше від звичайного графіка.

Це він сказав під час конференц-дзвінка з інвесторами, який провели за підсумками третього кварталу 2020 фінансового року. І хоч Маестро не уточнив причину такого рішення, та можна здогадатись, що винним є коронавірус. Пандемія зіпсувала плани не одному виробнику.

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Коли побачимо

Точної дати в Apple поки не називають. Раніше інсайдери повідомляли, що презентація iPhone 12 може затриматися до жовтня. Річ у тому, що навесні для інженерів, які проводять технічні тести на виробництвах Apple в Китаї, діяла заборона на відвідування країн Азії. Саме через це компанія і відстає від графіку.

Традиційно анонс нових iPhone проходить в рамках Apple Special Event в першій половині вересня. Старт продажів зазвичай призначається на середину-кінець того ж місяця.

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Ще одне джерело повідомило, що Apple проведе презентацію 8 вересня. Однак, старт продажу буде у жовтні. Такий досвід вже є – компанія не встигала з iPhone Xr, тож його анонсували у вересні, але з продажем відбулись затримки. Тим не менше, понад рік iPhone Xr був найпопулярнішим смартфоном у світі.