На презентації, яка пройшла ввечері 15 вересня, компанія Apple презентувала універсальну підписку на всі свої сервіси. Вона отримала назву Apple One.

Підписники Apple One зможуть сплачувати за всі сервіси компанії лише одним платижем з банківського рахунку, повідомляє 24 канал.

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Користувачам запропоновані три тарифи:

Individual (Music, TV+, Arcade, 50 ГБ в iCloud) – 14,95 долара на місяць;

Family (Music, TV+, Arcade, 200 ГБ в iCloud) – 19,95 долара на місяць;

Premier (Music, TV+, Arcade, 2 ТБ в iCloud, News+, Fitness+) – 29,95 долара на місяць.



Ціни на загальну підписку Apple One

Користувачі зможуть також скористатися пробним безкоштовним періодом за загальною підпискою, який діятиме один місяць. Щодо планів Family та Premier, то туди можна додати до шести користувачів.

За підрахунками Apple, підписка Individual економить понад 6 доларів в місяць, Family – більше 8 доларів, а Premier – 25 доларів на місяць.

Коли можна підписатися на Apple One

Apple One стане доступною вже цієї осені для більш ніж 100 країн світу. Тариф Premier поки залишиться ексклюзивом для Австралії, Канади, США та Великобританії, де працюють News+ і Fitness+.