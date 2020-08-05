Apple анонсувала оновлення комп'ютера iMac з 27-дюймовим екраном. Пристрій став ще швидшим – його оснащено пам'яттю SSD у всіх конфігураціях. Ще одним покращенням став 5К-дисплей Retina.

Як повідомляє 24 канал, у комп'ютерах використовуються процесори Intel Core i5 і i7 10-го покоління з підвищеними до 3,1/3,3 ГГц і 3,8 ГГц частотами відповідно. У всіх модифікаціях обсяг оперативної пам'яті може бути збільшений до 128 ГБ, а на зміну дискам Fusion Drive прийшли швидкі SSD.

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Інші технічні оновлення

Оновили також графіку: якщо в минулих iMac стояли AMD Radeon 570X-575X-580X, то тепер - Radeon Pro 5300 або 5500 XT в залежності від версії. За інформацією Apple, приріст в продуктивності процесора склав 65%, а графіки – +55%.

Фірмовий дисплей Retina відтепер підтримує технологію налаштування зображення True Tone і опціонально може покриватися нано-текстурою для кращого відображення за різних умова освітлення, як у Pro Display XDR. До складу комп'ютера входить чіп безпеки Apple T2, який перевіряє цілісність операційної системи і шифрує дані "на ходу".

Камера FaceTime HD тепер має розширення FullHD (1080p), а новий масив мікрофонів відрізняється "студійною" якістю. Дизайн самого комп'ютера не зазнав змін.



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Ціни

Офіційні ціни Apple iMac 27":

iMac 27" Intel Core i5 3,1 ГГц, 8+256 ГБ, Radeon Pro 5300 – 64 239 гривень;

iMac 27" Intel Core i5 3,3 ГГц, 8+512 ГБ, Radeon Pro 5300 – 71 797 гривень;

iMac 27" Intel Core i7 3,8 ГГц, 8+512 ГБ, Radeon Pro 5500 XT – 83 134 гривень.