Apple оновлює базу Emoji: ніндзя, птах Додо та знаменитий італійський жест
Увесь світ 17 липня відзначає день Emoji. До цієї події Apple підготували оновлення бази Emoji та Memoji.
Колекція Memoji поповниться новими масками, головними уборами та зачісками, а також новими стікерами. Як повідомляє 24 канал, перелік нових emoji Apple затвердила ще на початку 2020 року.
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Коли нові Emoji стануть доступними
Нові Emoji та Memoji стануть доступи восени, з виходом iOS 14. Загалом на початку 2020 року Unicode затвердила 117 нових Emoji.
Колекцію знаків емодзі для iPhone, iPad, Mac і Apple Watch поповнять чай баббл (bubble tea), італійський жест Ma che vuo (переклад з італійської "що ти хочеш?"), бумеранг, птах додо, символ трансгендерності, бобер, анатомічне серце й легені, ніндзя та багато інших знаків.
Також в компанії відзначили, що з виходом нової iOS 14 користувачі отримають ще більше способів створити свій унікальний образ з Memoji завдяки новим опціям кастомізації.