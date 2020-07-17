Увесь світ 17 липня відзначає день Emoji. До цієї події Apple підготували оновлення бази Emoji та Memoji.

Колекція Memoji поповниться новими масками, головними уборами та зачісками, а також новими стікерами. Як повідомляє 24 канал, перелік нових emoji Apple затвердила ще на початку 2020 року.

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Коли нові Emoji стануть доступними

Нові Emoji та Memoji стануть доступи восени, з виходом iOS 14. Загалом на початку 2020 року Unicode затвердила 117 нових Emoji.

Колекцію знаків емодзі для iPhone, iPad, Mac і Apple Watch поповнять чай баббл (bubble tea), італійський жест Ma che vuo (переклад з італійської "що ти хочеш?"), бумеранг, птах додо, символ трансгендерності, бобер, анатомічне серце й легені, ніндзя та багато інших знаків.

Також в компанії відзначили, що з виходом нової iOS 14 користувачі отримають ще більше способів створити свій унікальний образ з Memoji завдяки новим опціям кастомізації.