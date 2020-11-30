Починаючи з iPhone 7 компанія Apple робить смартфони водонепроникними, обіцяючи підвищену стійкість своїх ґаджетів при контакті з водою. Виявляється, що цим виробник вводить покупців в оману. Щонайменше так вирішила антимонопольна служба Італії, оштрафувавши американську корпорацію.

Італійський суд наклав на Apple Distribution International і Apple Italia штрафи на загальну суму 10 мільйонів євро, повідомляє Patently Apple. Компанія Apple поки ніяких коментарів не давала.

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IPhone 12 і iPhone 12 mini стійкі до дії крапель, води та пилу і протестовані у спеціально підтримуваних лабораторних умовах. Пристрої мають рейтинг IP68 за стандартом IEC 60529 (допускається занурення у воду на глибину до 6 метрів тривалістю до 30 хвилин),

– мовиться на сайті Apple.

Як захищені ґаджети Apple

З року в рік Apple покращує захист своїх смартфонів як від падінь, так і від води. Наприклад, моделі 12-й серії, згідно з офіційним сайтом компанії, здатні переживати 30-хвилинне перебування на глибині до 6 метрів.

Антимонопольна служба Італії впевнена, що таким чином Apple вводить користувачів в оману, оскільки не уточнює, що це справедливо лише при певних умовах, зокрема лабораторних тестах зі статичною і чистою водою, а не при "нормальних умовах використання". Заява стосується iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone 11 Pro і iPhone 11 Pro Max.

Apple також звинувачують у тому, що гарантія виробника не покриває шкоду, заподіяну рідинами. У звіті мовиться, що така заява також вводить споживачів в оману. Крім того, відмова компанії надати гарантійне обслуговування, коли вищезазначені моделі iPhone були пошкоджені рідинами, це "агресивна комерційна практика".