Apple відома не лише своїми ґаджетами, але й цінами на аксесуари до них – наприклад, на одних лише коліщатках для фірмового системника можна заощадити майже 700 доларів. Як виявилося, сюрприз чекає і на любителів апгрейду "яблучної" техніки: в офіційному магазині вендора з'явилися розцінки на модулі оперативної пам'яті нових iMac – сума максимальній комплектації виявилася ще більш вражаючою.

Згідно з офіційним прайсом, як повідомляє 24 канал, оснащення молодшої версії 27-дюймового моноблока 128 ГБ оперативної пам'яті обійдеться власнику у 2 600 доларів (71 678 гривень), при вартості самого пристрою 1 799 доларів (49 595 гривень).

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Ціни на оперативну пам'ять для 27" iMac від Apple

Однак тут варто зазначити, що мова йде не про екзотичні серверні модулі – журналісти вивчили специфікації iMac і з'ясували, що той підтримує багато поширених моделей планок DDR4 з тактовою частотою 2666 МГц. Подібний комплект можна придбати приблизно за 600 доларів (16 541 гривень).

Також слід наголосити, що для самостійного апгрейду ОЗП розбирати ПК не потрібно – досить зняти ревізійну кришку на задній панелі.

Ніколи такого не було і от знову

Раніше схожа картина спостерігалася на старті продажів десктопа Mac Pro (2019) – тоді за кілька модулів сумарним об'ємом 64 ГБ покупцям пропонувалося заплатити 1 200 доларів (33 082 гривні). Одним же з останніх дорогих фірмових аксесуарів компанії став двометровий кабель Thunderbolt 3 Pro за ціною кількох смартфонів початкового рівня.