Компанія Apple подала патентну заявку на технологію управління AR-окулярами за допомогою погляду. Система буде визначати дії користувача по руху очей, морганню і фокусуванні на одній точці.

Згідно з численними витокам, інноваційні Apple Glasses знаходяться в розробці більше трьох років і незабаром будуть представлені масовій аудиторії. Apple і Foxconn вже приступили до тестування прототипу AR-окулярів, а також запатентували декілька технологій для управління гаджетом. Остання заявка присвячена новому способу управління гаджетом – контролю за допомогою погляду, повідомляє 9to5Mac.

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Що відомо про новий пристрій Apple Glasses

Судячи з опису патентної заявки, на оправі Apple Glasses не буде зайвих елементів керування, максимум – невелика сенсорна панель і кнопка живлення для ввімкнення і вимкнення AR-окулярів. Власники Apple Glasses використовуватимуть власні очі для взаємодії з операційною системою rOS, яка буде виведена на екран пристрою.

Наприклад, для закриття додатків потрібно буде провести поглядом від нижньої межі дисплея до верхньої, на кшталт останньої версії інтерфейсу iOS та iPadOS. А якщо користувач захоче вибрати конкретний пункт в меню, він повинен буде моргнути або сфокусувати погляд на іконці протягом декількох секунд.

Крім того, компанія Apple встановить в оправу набір мікрофонів і динаміків для управління за допомогою Siri. Голосовий помічник буде повністю інтегрований в систему Apple Glasses і зможе управляти будь-якими програмами.



Новий патент Apple описує технологію керування AR-пристроєм

Патент також описує технологію калібрування по очах, яка дозволить уникнути помилкових спрацьовувань. У момент активації, окуляри проаналізують стан очей і закріплять "початкове положення" для подальшої взаємодії з системою.

Це не перший випадок, коли Apple розглядає людське око в ролі "пристрою введення". Минулого місяця компанія запатентувала набір датчиків, які стежать за пересуванням очей для фокусування на зовнішніх об'єктах. Apple відзначає, що розробка знайде застосування не лише в Apple Glasses, а й в інших продуктах екосистеми, включаючи iPhone, iPad, MacBook і Apple TV.

За інформацією аналітика Мінг-Чі Куо і авторитетного інсайдера Джона Проссером, Apple Glasses будуть представлені в кінці цього року, але надійдуть в продаж тільки в кінці 2021 року або початку 2022.