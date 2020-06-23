Крім оновлень операційних систем, в рамках Special Event конференції WWDC 2020 компанія Apple презентувала власний чіп для комп'ютерів Mac - Apple Silicon. Наступні продукти бренду працюватимуть на ньому.

Раніше аналітик Мінг-Чі Куо розповідав, що першими комп'ютерами на базі ARM-процесорів стануть 13,3-дюймовий ноутбук MacBook Pro і новий 24-дюймовий моноблок iMac. 24 канал переглянув презентацію Apple та вибрав найважливіші моменти про нові процесори Silicon.

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Apple розробляє лінійку однокристальних платформ для різних Mac з різною функціональністю, але загальною архітектурою. У компанії обіцяють новий рівень продуктивності і значне поліпшення енергоспоживання. У демо Apple продемонструвала плавну роботу комп'ютера в фоторедакторі Lightroom з масою шарів і редакторі відео Final Cut з 4К-роликами.

Що з програмами написаними під процесори Intel

Технологія Rosetta 2 дозволить запускати додатки, створені для чіпів Intel, на нових Mac з Apple Silicon, автоматично оптимізуючи платформу під час запуску. Це стосується й ігор. За словами Apple, для розробників повноцінний переклад своїх програм на нову платформу займе "лічені дні" – компанія надасть для цього необхідні інструменти, включаючи Developer Transition Kit, який складається з Mac mini на базі Apple A12Z c 16 ГБ ОЗУ і 512 ГБ SSD.

Поза тим Apple не припиняє випуск Mac на базі процесорів Intel – в планах ще є кілька пристроїв. Перший комп'ютер на базі Apple Silicon вийде в кінці цього року, повний перехід займе два роки.

Для чого Apple ARM-процесори

Аналітик також заявив, що перехід на ARM-процесори дозволить Apple домогтися істотного стрибка в продуктивності. За його словами, нові комп'ютери будуть приблизно на 50-100% потужніші ніж попередники на базі чіпів Intel.

На думку Мінг-Чі Куо, Apple повністю відмовиться від процесорів Intel вже в середині 2021 року перевівши всі свої комп'ютери на ARM-чіпи.

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WWDC 2020

У понеділок 22 червня відбулася конференція для розробників Apple Worldwide Developers Conference 2020. У цьому році вона пройшла виключно онлайн через пандемію COVID-19. Показали нову iOS 14, macOS 14 Big Sur та багато цікавого.