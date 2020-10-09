Компанія Apple вирішила перенести анонс трекера AirTag. Чекати його наступного тижня на презентації, що пройде 13 жовтня, не варто.

Про зміну планів компанії Apple повідомив інсайдер Джон Проссер у своєму Twitter-акаунті.

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Що він розповів

За словами Проссера, Apple перенесла анонс пристрою на березень 2021 року. Поки не відома причина такого рішення. Можливо, компанія зіткнулася з проблемами при виробництві трекера.

So, about AirTags.



This one hurts my heart...



I’m being told that Apple has pushed back the announcement and launch of AirTags to March of 2021. https://t.co/xtUvCAFmoE pic.twitter.com/DIUlcp01Xy — Jon Prosser (@jon_prosser) October 9, 2020

Apple AirTag відомий під кодовим номером B389. Пристрій призначений для пошуку загублених предметів. Гаджет буде в пласкому круглому корпусі зі шліфованого металу і пластику, а також отримає фірмовий чіп U1. За допомогою нього AirTag можна буде підключити до iPhone.

Нагадаємо, що презентація нових пристроїв запланована на 13 жовтня. У списку потенційних новинок, які можуть показати разом з новими iPhone 12: