Традиційно Xiaomi критикують за велику кількість реклами у фірмовій оболонці MIUI. За інформацією ЗМІ рекламними банерами наповниться згодом і Samsung One UI. По тому ж шляху пішла і Apple. Правда, вона просуває свою продукцію.

Американська компанія почала рекламувати власні платні сервіси в iOS і iPad OS пише gizchina.

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Що відомо

Першим про це в Twitter написав Том Уоррен, головний редактор авторитетного інтернет-ресурсу The Verge, підкріпивши свої слова скріншотами. Користувачі Twitter швидко відреагували на пост. Вони повідомили, що крім Apple Arcade компанія рекламує розширену гарантію Apple Care+ і підписку на сервіс Apple TV+.

Рекламні повідомлення з'являються на смартфонах і планшетах різних поколінь. Реакція користувачів на таке нововведення виявилася досить суперечливою. І це не дивно, адже купуючи флагманський пристрій за чималу суму мало хто хоче бачити в його інтерфейсі рекламні банери.