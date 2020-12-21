Під час жорсткого карантину Apple, як і більшість виробників, закрила свої фізичні магазини. Однак вже у червні компанія почала знову відкривати магазини, але заявила, що вони можуть знову закритися.

На вихідних Apple вирішила знову закрити всі свої магазини в Каліфорнії. Трохи раніше компанія почала закривати магазини в Лос-Анджелесі, в результаті було закрито близько 100 магазинів, передає Gizmochina.

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Зараз Apple опублікувала заяву про те, що магазини закриті тимчасово. Деякі з незавершених замовлень можна забрати до 22 грудня 2020 року.

Після цього були закриті магазини в Теннессі і в Великобританії. Компанія закрила 18 магазинів в Німеччині і Нідерландах, а на цьому тижні будуть закриті магазини в Мексиці та Бразилії.

Причина

На такий крок виробник пішов через погіршення ситуацію з пандемією коронавірусу. Багато країн повертаються до жорстких обмежень, тож таке рішення виробника є логічним.

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Наразі у світі працюють близько 400 магазинів Apple, при цьому в них діють суворі правила: маски, контроль температури, соціальне дистанціювання і регулярні прибирання.

Скільки будуть закритими ці магазини – поки невідомо. Єдине, що підтвердила Apple, що вони будуть закриті в святкові дні.