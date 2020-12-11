Розробник сервісу Cydia, що був першим неофіційним магазином додатків для iOS-пристроїв, подав судовий позов проти компанії Apple. Джей Фриман створив сервіс ще до виходу App Store, а з появою останнього був практично заморожений.

Зараз Джей Фриман вимагає від Apple ліквідувати "незаконну монополію" Apple на поширення програм для iOS-пристроїв, інформує washingtonpost.com.

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Деталі

У позові сказано, що Apple використовувала антиконкурентні кошти, щоб практично знищити Cydia. Як кажуть адвокати позивача, Apple таким чином встановила монополію на поширення програмного забезпечення для iOS, а користувачі не мають можливості встановлювати додатки з інших джерел.

Реакція Apple

Представники Apple вже прокоментували позов і заявили, що жорсткий контроль способу установки програмного забезпечення на iPhone необхідний для захисту користувачів від випадкового завантаження вірусів та інших небезпечних програм.

Дату розгляду справи в суді поки не оголосили.