Компанія Apple випустила рекламний ролик, в якому у гумористичній формі показала, що iPhone не збирає персональні дані про свого власника.

Кумедний ролик розробила креативна агенція in-house.

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Жодних назв конкурентів у ролик немає. Однак, є чіткий натяк на компанії, які опинилися в новинах через витік даних користувачів або сумнівних правил щодо персональних даних.

Рекламний ролик Apple: відео

Безпека в iPhone

Компанія Apple справді планувала впровадити нове правило, яке мало підвищити приватність користувачів iOS-пристроїв. Однак, наразі його впровадження вирішили відкласти.

Ідея полягала у тому, що розробники повинні запитувати в користувачів дозвіл на збір їх даних і відстеження активності в мобільних додатках або на сайтах.

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Це правило мали запустити із виходом нової версії iOS 14 восени цього року. Однак, зараз вирішили не вводити його до початку 2021 року. Таким чином, у розробників буде більше часу, щоб підготуватися до цих змін.