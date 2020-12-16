Компанія Apple готує бюджетну версію своїх фірмових навушників AirPods Pro. Це буде спрощена Lite-версія, яка на ринок вийде з цінником на 20% нижчим, ніж просунута версія.

Нові бездротові навушники AirPods Pro Lite вийдуть на ринок у першій половині 2021 року, повідомляє TheElec.

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Щоправда, виробникові доведеться пожертвувати функціоналом заради ціни. Тож нова версія залишиться без функції активного шумоподавлення.

Що ще відомо

Як повідомляють джерела, компанія планує надалі зміцнювати свої позиції на ринку бездротових навушників.

До речі, спочатку Apple планувала випустити AirPods Pro Lite відразу після виходу AirPods Pro. Але попит на цю просунуту версію перевищив очікування, через це компанія відклала випуск, щоб максимізувати свої продажі і прибуток.

Наразі виробник займається розробкою оновленої архітектури System in Package (SiP) на базі розробленого Apple чіпсета H1. Незабаром почнеться тестування пристрою, а масове виробництво стартує на початку наступного року.

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До слова, нещодавно Apple випустила свої перші накладні навушники AirPods Max. Вони отримали активне шумоподавлення і технологію просторового звучання. Щоправда, ціна трохи "кусається" – 550 доларів на американському ринку.