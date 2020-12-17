Apple Watch є найпопулярнішим розумний годинник у світі.Тож не дивно, що компанія хоче наростити позиції на ринку натільних девайсів, випустивши доступніший варіант. Ним має стати фітнес-трекер.

І хоч інформації про ймовірну новинку наразі дуже мало, та дизайнери вже показали, як міг би виглядати такий девайс, інформує 9to5mac.

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Як видно на концептуальних рендерах, фітнес-браслет по дизайну схожий на Apple Watch, але отримає більш витягнутий корпус.

Таким чином, компанії не потрібно буде розробляти нову ОС, а лише оптимізувати watchOS під витягнуті дисплеї.

Apple працює над фірмовим фітнес-трекером

Нагадаємо, раніше Apple зареєструвала новий патент у Бюро патентів і товарних знаків США. За описом – це натільний електронний пристрій, який і може бути фірмовим фітнес-трекером.

Ціна

Що стосується вартості, то трекер від Apple очевидно буде дорожчий, від аналогів на ринку. Експерти припускають, що його вартість складе не менше 100 доларів.