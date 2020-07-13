Apple працює над фірмовою ігровою консоллю
Схоже, компанія Apple продовжує розширювати сферу діяльності. Після запуску фірмового ігрового сервісу Arcade, компанія може випустити власну ігрову консоль.
За задумом виробника, новинка має стати конкурентом PlayStation і інших приставок, передає Wccftech.com.
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Що відомо
Як розповів інсайдер з ніком MauriQHD, ігрова консоль від Apple базуватиметься на архітектурі ARM, а не на базі процесорів x86, як у Xbox або PlayStation.
Також є інформація, що Apple самостійно розробить архітектуру ARM для своєї ігрової консолі. Ймовірно, саме нею будуть оснащеними ноутбуки MacBook.
Також є чутки, що яблучна компанія випустить ігровий комп'ютер Mac.
Що відомо про Apple Arcade?Це стрімінговий ігровий сервіс компанії Apple, який компанія представила у вересні 2019 року. Сервіс доступний і в Україні.
В іграх користувачі можуть користуватись консолі DualShock 4 від Sony PlayStation, Microsoft Xbox Wireless Controller із Bluetooth, а також іншими MFi-сумісні контролери.