Схоже, компанія Apple продовжує розширювати сферу діяльності. Після запуску фірмового ігрового сервісу Arcade, компанія може випустити власну ігрову консоль.

За задумом виробника, новинка має стати конкурентом PlayStation і інших приставок, передає Wccftech.com.

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Що відомо

Як розповів інсайдер з ніком MauriQHD, ігрова консоль від Apple базуватиметься на архітектурі ARM, а не на базі процесорів x86, як у Xbox або PlayStation.

Також є інформація, що Apple самостійно розробить архітектуру ARM для своєї ігрової консолі. Ймовірно, саме нею будуть оснащеними ноутбуки MacBook.

Також є чутки, що яблучна компанія випустить ігровий комп'ютер Mac.