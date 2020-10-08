Компанія Apple вирішила зробити свої iPhone ще міцнішими. Вже нова лінійка iPhone 12 отримає захисне скло Gorilla Glass Victus від Corning.

Про це свідчить дані видання Phone Arena. За чутками, завдяки такому покриттю, смартфон зможе пережити падіння з висоти до 2 метрів на грубу тверду поверхню.

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Крім того, нове покриття є вдвічі стійкіше до подряпин, ніж Gorilla Glass 6.

Щоправда, Gorilla Glass Victus все одно можна розбити або подряпати, тож Apple працює над новим захисним склом для iPhone.

Надміцне покриття

За даними джерел, новий iPhone може отримати алмазоподібне вуглецеве покриття, яке буде накладене на скло Gorilla Glass.

Наразі подробиць небагато. Раніше 3 великі компанії вже створили системи для покриття скла Gorilla Glass алмазоподібним покриттям.

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Питання дійсно актуальне. Так, достідження SquareTrade показало, що найбільш поширеною формою ушкоджень смартфонів є тріснуті екрани. За ними йдуть подряпані дисплеї і непрацюючі батареї. Тож цілком логічно, що виробники намагаються зосередитись на зміцненні корпусів та скла.