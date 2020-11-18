Згідно зі свіжим патентом, Apple розглядає можливість використання спільно з iPhone чохла з системою пасивного охолодження, який підвищить продуктивність смартфона. Таким чином компанія вирішить проблему зниження частот процесором при нагріванні.

У патенті, названому як "Смарт-чохол для портативного електронного пристрою", не сказано, яким чином чохол буде допомагати охолодженню. Зазвичай пасивне охолодження передбачає наявність радіатора, але в даному випадку таке рішення навряд чи може бути застосовано, пише appleinsider.

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Що відомо

Крім цього в патенті Apple пропонує вбудувати в чохол магніти, які будуть створювати магнітне поле. Телефон розумітиме, що до нього підключений охолоджуючий чохол і не буде знижувати частоти при нагріванні. Крім того, Apple розглядає можливість розпізнавання різних типів охолоджуючих чохлів, що дозволить iPhone змінювати порогову робочу температуру в залежності від використовуваного аксесуара. Також розглядається можливість ідентифікації охолоджуючого чохла за допомогою NFC.



Apple працює над охолоджуючим чохлом для iPhone / Фото appleinsider

Apple щотижня подає багато патентних заявок, однак це не означає, що всі описані в них пристрої будуть випущені на ринок. Аpple вже представила серію чохлів та інших аксесуарів з MagSafe, призначених для iPhone 12. Їх ідентифікація здійснюється на етапі підключення до пристрою і супроводжується анімацією, що демонструє, який саме аксесуар підключений до телефону.