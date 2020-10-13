На жовтневій презентації Apple Event 2020 компанія Apple представила колонку HomePod mini. Вона стала продовженням лінійки колонки представленої в 2017 році.

Особливості HomePod mini

Спікер виконаний в сферичному корпусі, покритий тканинним матеріалом та обіцяє поліпшити якість звуку. Зверху розмістили сенсорну панель для управління з підсвічуванням, яка активується при запуску голосового помічника Siri, повідомляє 24 канал.

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Новинка вміє аналізувати оточення, щоб підлаштувати звук. Процесор проводить моніторинг 180 разів в секунду, за це відповідає чіп Apple S5. Пристрої можуть синхронізуватися та при цьому розташовуватися в різних кімнатах, а з пари девайсів можна влаштувати якісне стерео. Крім того, для зв'язку з iPhone використовується чіп U1: достатньо піднести мобільний телефон до колонки, і вони знайдуть один одного.

Всередині корпусу ховаються широкосмуговий динамік і пасивні випромінювачі, що забезпечують 360-градусне відтворення звуку.



Колонка Apple HomePod mini всередині

Колонка буде підтримувати різні популярні стрімінгові сервіси: iHeartRadio, Radio.com, TuneIn, Pandora і Amazon (цікаво, що Spotify не згадали). Звичайно, HomePod mini також підтримує Apple Music і Apple Podcasts, нікуди не зник і голосовий помічник Siri.

До речі, Siri дозволяє запускати музику за назвою або рядком тексту в пісні, розпізнавати голоси членів сім'ї і видавати персоналізований для кожного контент, перенаправляти результати видачі в CarPlay, встановлений в автомобілі, керувати розумною технікою в будинку, запускати сценарії з декількох команд і виконувати інші дії.



Чорна версія колонки HomePod mini

Нова колонка від Apple отримала цікаву та корисну функцію Intercom, завдяки якій користувач зможе передавати звукові повідомлення на інші колонки в будинку адресовані іншим членам сім'ї.

Ціна HomePod mini

HomePod mini з'явиться в продажу з 16 листопада в низці країн, а коштуватиме колонка 99 доларів (2 803 гривні).