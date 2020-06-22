Рання збірка операційної системи iOS 14 з'явилася у мережі практично за півроку до презентації. Саме тому низка функцій не була сюрпризом, однак Apple показала дещо цікаве на презентації нової системи для iPhone.

Усі власники актуальних пристроїв компанії чекали саме цієї частини презентації. Логічно, що окрім підвищення стабільності і продуктивності мобільна операційка від Apple отримала чимало оновлень. 24 канал уважно переглянув презентацію та вибрав найвадливіші моменти.

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Що нового в iOS 14

Робочий стіл

Apple вперше за довгий час значно попрацювала над робочим столом iOS.

Операційка отримала App Library – новий розділ на робочому столі, якій містить автоматично згруповані за типом додатки, включаючи рекомендовані на основі призначених для користувача переваг до запуску прямо зараз.

Віджети тепер можуть розташовуватися прямо на робочому столі. Для цього в iOS з'явилася спеціальна галерея, звідки можна вибрати і налаштувати потрібні віджети. Змінився також й інтерфейс існуючого розділу "Сьогодні": віджети можуть бути декількох розмірів і вільно сортуватися користувачем.



iOS 14 отримала чимало змін: робочі столи можна зручно комбінувати

Поліпшення режиму Picture in Picture дозволяє автоматично переводити відео яке відтворюється в плаваюче віконце згорнувши основний додаток. Вікно можна вільно переміщувати екраном і змінювати його розмір.

Але головне – під час вхідного дзвінка екран телефону не займатиме весь простір: користувач побачить спливаюче віконце зверху з кнопками відповіді й скидання, як це вже реалізовано в Android.

Siri

Тепер голосовий помічник виконаний в компактному дизайні. Поза тим асистент став і розумнішим: Siri навчилася записувати та відправляти голосові повідомлення в месенджери.

Вбудований перекладач вивчив нові мови – довелося навіть запустити окремий додаток Translate. Підтримуються 11 мов, (англійська, китайська, французька, німецька, іспанська, італійська, корейська, японська, арабська, португальська і російська), є озвучка вимови за допомогою синтезатора.



Siri стала розумнішою та отримала нові можливості

Додатки

У додатку "Повідомлення" тепер можна закріплювати обрані діалоги та контакти на початку списку, в групових бесідах з'явилася функція відповідей на конкретні повідомлення зі сповіщенням автора вихідного повідомлення.

Memoji тепер має варіанти з масками і підтримує більше вікових варіантів.

В "Картах" з'явилися Guides – добірки рекомендацій для окремих міст, які куруються експертами. Ще в картографічному додатку тепер можна знайти режим побудови маршрутів для велосипедистів з урахуванням наявності сходів і підйомів по шляху.

Також "Карти" врахують наявність зарядок для електромобілів, автоматично розраховуючи необхідну зупинку з урахуванням поточного заряду автомобіля, погоди і рельєфу на шляху прямування.

CarPlay

Сервіс CarPlay отримав підтримку призначених для користувача шпалер, а також додатків з базою зупинок, стаціонарних зарядок для електромобілів і закладів громадського харчування. Ще з'явилися цифрові ключі для автомобілів.



Новий сервіс Apple дозволить відкривати авто за допомогою iPhone

CarPlay у смартфоні замінить фізичний ключ – потрібно просто притулитися смартфоном до ручки дверей машини. Через додаток можна ділитися ключем з членами сім'ї, всі дані зберігаються в захищеному блоці iPhone.

Першим автомобілем, який підтримуватиме функцію, стане BMW 5 Series 2021.

App Clips

Нова фішка – App Clips – по суті, частково завантажувати на смартфон додаток. Apple передбачає, що вона буде використовуватися закладами: користувач зможе вважати мітку, наприклад, біля каси, і App Clip викличе часткову версію додатка кафе з програмою лояльності.

App Clips підтримують Apple Pay для оплати послуг і товарів. Про підтримуваних пристроях і терміни релізу iOS 14 стане відомо пізніше.