Apple Watch завоювали лідируючі позиції на ринку розумних годинників. Однак їх недоліком є невеликий час автономної роботи, який не перевищує 18 годин. Згідно з останнім патентом, Apple шукає вирішення цієї проблеми. Компанія планує вбудовувати додаткові батареї в ремінці.

Судячи з патенту, ремінець передбачає наявність внутрішньої рамки з прорізами для елементів живлення. Важливою перевагою є можливість легко замінити зношені акумулятори, пише phonearena.

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Що відомо

Ремінець з вбудованими батареями буде підключатися до годинника за допомогою контактів у місцях з'єднання з годинником. Для зарядки пропонується застосовувати індукційні котушки, намотані навколо елементів живлення. У патенті описується гумовий ремінець, але Apple вважає, що зможе втілити технологію і в металевому браслеті при використанні належної ізоляції.



Apple запатентувала ремінці з батареями для Apple Watch / Фото phonearena

Поки що це лише патент, тому немає гарантій, що такий ремінець випустять на ринок у вигляді кінцевого продукту. Проте, він точно здобув би популярність серед користувачів Apple Watch.