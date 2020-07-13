Компанія Apple опублікувала на своєму порталі технічної підтримки інструкцію, в якій просить користувачів не заклеювати камери ноутбуків MacBook, MacBook Air або MacBook Pro. Таким чином Apple намагається захистити екрани своїх пристроїв від зовнішнього впливу й поломок. Користувачам, які бояться стеження за допомогою вбудованої камери, компанія радить користуватися штатними засобами.

Apple пояснила, що всі ноутбуки MacBook спроєктовані з мінімальни щілинами між клавіатурою та дисплеєм. Тому встановлення на камеру додаткової плівки або накладки може привести до поломки камери через додаткове навантаження на цей елемент.

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Крім того в Apple зазначають, що наклейки на камеру або захисні накладки можуть блокувати роботу датчиків регулювання колірного балансу TrueTone і автопідстроювання яскравості, які знаходяться поблизу камери.

Правила експлуатації ноутбуків Apple

Apple нагадала, що на її ноутбуках поруч з камерою є світлодіодний індикатор, який завжди горить зеленим кольором при активації камери FaceTime HD. Також користувачам в ролі додаткового заходу безпеки компанія радить стежити, які саме встановлені на їх ноутбуках додатки мають дозволи на використання камери.

Список програм з таким доступом можна переглянути в "Системних налаштуваннях" у розділі "Захист і безпека" на вкладці "Конфіденційність", вибравши в списку в лівій колонці пункт "Камера".

Якщо користувачеві все ж необхідно фізично закрити камеру, то можна використовувати невелику наклейку товщиною не більше 0,1 мм, яка не залишає слідів клею і не перекриває інші датчики.

Якщо у користувача немає такої наклейки або накладки, то будь-яку іншу наклейку або накладку потрібно видаляти з поверхні екрану і протирати екран в місці її знаходження кожного разу перед закриттям кришки ноутбука.