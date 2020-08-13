Традиційної щоосені Apple анонсує свою нову лінійку смартфонів. Однак, цього року презентація та вихід новинок під питанням – через пандемію компанія відстає від термінів. Однак, інсайдер каже, що аносн таки буде. при чому одразу 3 презентації.

Про це заявив відомий аналітик і блогер Джон Проссер. Він має інформацію, що свої новинки Apple анонсувати поетапно.

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Деталі

За даними інсайдера, у вересні мають презентувати новий смарт-годинник Apple Watch і планшет iPad.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

- Via press release

- Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

- Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

- Preorders week 42 w/c Oct 12

- Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

- Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

У жовтні відбудеться анонс нових смартфонів iPhone 12. За даними інсайдера, презентація смартфона відбудеться 12 жовтня. В цей же день буде відкритий прийом попередніх замовлень, а ще через неділю 19 жовтня почнуться перші поставки.

Топовий смартфон iPhone 12 Pro ми побачимо вже в листопаді.

Чи можна вірити

Джон Проссер в минулому неодноразово ділився точними відомостями про плани Apple. Тож і така заява вселяє довіру.

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Окрім того, раніше в Apple підтвердили, що iPhone 12 в цьому році вийдуть на ринок із затримкою.