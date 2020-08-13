Несподівано: Apple проведе восени одразу 3 презентації – аналітик
Традиційної щоосені Apple анонсує свою нову лінійку смартфонів. Однак, цього року презентація та вихід новинок під питанням – через пандемію компанія відстає від термінів. Однак, інсайдер каже, що аносн таки буде. при чому одразу 3 презентації.
Про це заявив відомий аналітик і блогер Джон Проссер. Він має інформацію, що свої новинки Apple анонсувати поетапно.
До теми Доступну модель iPhone 12 Apple може відкласти до наступного року
Деталі
За даними інсайдера, у вересні мають презентувати новий смарт-годинник Apple Watch і планшет iPad.
У жовтні відбудеться анонс нових смартфонів iPhone 12. За даними інсайдера, презентація смартфона відбудеться 12 жовтня. В цей же день буде відкритий прийом попередніх замовлень, а ще через неділю 19 жовтня почнуться перші поставки.
Топовий смартфон iPhone 12 Pro ми побачимо вже в листопаді.
Чи можна вірити
Джон Проссер в минулому неодноразово ділився точними відомостями про плани Apple. Тож і така заява вселяє довіру.
Цікаво Новини про iPhone 12: з'явились деталі про потужність процесора
Окрім того, раніше в Apple підтвердили, що iPhone 12 в цьому році вийдуть на ринок із затримкою.