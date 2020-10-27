Попри активне просування аксесуара MagSafe для своїх смартфонів, незабаром після початку продажів новинки Apple попередила користувачів про деякі неочевидні особливості фірмової зарядки. На офіційному сайті бренду вже з'явилася інструкція, в якій перераховані умови використання пристрою.

Під детальним описом процесу підключення MagSafe до мережі і смартфону Apple перерахувала низку обмежень, яких повинен дотримуватися власник аксесуара, повідомляє PhoneArena.

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Обмеження MagSafe

Перш ніж помістити iPhone на зарядний пристрій, необхідно переконатися, що між смартфоном і зарядкою немає ніяких сторонніх предметів і сміття. Крім того, користувачам рекомендується зняти з пристрою чохол – як виняток згадуються лише фірмові аксесуари Apple з підтримкою MagSafe.



Apple повідомила обмеження при використанні MagSafe

Крім того, у разі носіння пластикових карт між чохлом і смартфоном їх потрібно витягти перед зарядженням, а також зняти шкіряний магнітний гаманець iPhone Leather Wallet. Заодно компанія попередила, що, як і у випадку з іншими бездротовими зарядними пристроями, iPhone і MagSafe можуть нагріватися під час зарядки.

У випадку надмірного нагрівання програмне забезпечення смартфона буде зупиняти процес при наборі 80% ємності заряду і продовжувати його лише після зниження температури.

Компанія також нагадала, що при одночасному використанні MagSafe і проводового зарядного пристрою iPhone буде заряджатися тільки через порт Lightning, а MagSafe буде відключений.