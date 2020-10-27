Apple розповіла про обмеження безпровідної зарядки MagSafe
Попри активне просування аксесуара MagSafe для своїх смартфонів, незабаром після початку продажів новинки Apple попередила користувачів про деякі неочевидні особливості фірмової зарядки. На офіційному сайті бренду вже з'явилася інструкція, в якій перераховані умови використання пристрою.
Під детальним описом процесу підключення MagSafe до мережі і смартфону Apple перерахувала низку обмежень, яких повинен дотримуватися власник аксесуара, повідомляє PhoneArena.
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Обмеження MagSafe
Перш ніж помістити iPhone на зарядний пристрій, необхідно переконатися, що між смартфоном і зарядкою немає ніяких сторонніх предметів і сміття. Крім того, користувачам рекомендується зняти з пристрою чохол – як виняток згадуються лише фірмові аксесуари Apple з підтримкою MagSafe.
Apple повідомила обмеження при використанні MagSafe
Крім того, у разі носіння пластикових карт між чохлом і смартфоном їх потрібно витягти перед зарядженням, а також зняти шкіряний магнітний гаманець iPhone Leather Wallet. Заодно компанія попередила, що, як і у випадку з іншими бездротовими зарядними пристроями, iPhone і MagSafe можуть нагріватися під час зарядки.
Компанія також нагадала, що при одночасному використанні MagSafe і проводового зарядного пристрою iPhone буде заряджатися тільки через порт Lightning, а MagSafe буде відключений.