Представники Apple розповіли про нові AirPods Max і процес їх розробки. Зокрема, стало відомо, що компанія створила більше ста прототипів навушників у різному дизайні.

Пояснюють це прагненням досягти балансу між комфортом використання і якістю звучання. Команда дизайнерів Apple провела серйозні дослідження, щоб переконатися, що AirPods Max зручні в носінні і забезпечують щільне прилягання до голови користувачів, пише MacRumors.

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Що відомо

В ході інтерв'ю стало відомо, що Apple тестувала в AirPods Max сенсорне управління, якими можуть похвалитися багато продуктів конкурентів. Однак, у результаті управління втілили механічне, яке забезпечує кращу тактильну віддачу.

Крім того, футляр для навушників Smart Case, який в мережі розкритикували за незвичний дизайн, створений для максимально ефективного зберігання і перенесення пристрою і має високу міцність.



Кейс для зберігання навушників / Фото 9to5mac

Нагадаємо, накладні бездротові навушники преміумкласу AirPods Max були представлені Apple восьмого грудня. Незважаючи на високу вартість у 549 доларів, пристрій користується високим попитом і на нього вже встиг утворитися дефіцит.