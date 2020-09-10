Компанія Apple розробила дуже важливий девайс – маску для обличчя, що має захистити від COVID-19. Пристрій отримав назву Apple Face Mask.

Як передає appleinsider.com, маска складається із трьох шарів для фільтрації частинок.

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Що цікавого

Маска має велике покриття зверху та знизу для носа і підборіддя. Зав’язки можна регулювати, вона легко надівається на вуха.

Також компанія також має прозорий варіант маски ClearMask, яка є першою повністю прозорою хірургічною маскою, схваленою FDA. Ця маска призначена для людей з вадами слуху, адже вони можуть читати по губах.

Apple розробила маску від COVID-19: відео

Компанія ретельно підбирала матеріали, щоб не забирати необхідні засоби індивідуального захисту у лікарнях.

Цікаво, що першими ці маски отримують співробітники компанії. Apple починає розсилати нові маски корпоративним і роздрібним співробітникам протягом наступних кількох тижнів.

Невідомо, чи компанія буде виробляти ці маски для зовнішнього застосування.