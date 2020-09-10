Apple розробила фірмову маску від COVID-19: чим цікава
Компанія Apple розробила дуже важливий девайс – маску для обличчя, що має захистити від COVID-19. Пристрій отримав назву Apple Face Mask.
Як передає appleinsider.com, маска складається із трьох шарів для фільтрації частинок.
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Що цікавого
Маска має велике покриття зверху та знизу для носа і підборіддя. Зав’язки можна регулювати, вона легко надівається на вуха.
Також компанія також має прозорий варіант маски ClearMask, яка є першою повністю прозорою хірургічною маскою, схваленою FDA. Ця маска призначена для людей з вадами слуху, адже вони можуть читати по губах.
Apple розробила маску від COVID-19: відео
Компанія ретельно підбирала матеріали, щоб не забирати необхідні засоби індивідуального захисту у лікарнях.
Цікаво, що першими ці маски отримують співробітники компанії. Apple починає розсилати нові маски корпоративним і роздрібним співробітникам протягом наступних кількох тижнів.
Невідомо, чи компанія буде виробляти ці маски для зовнішнього застосування.