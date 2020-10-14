На жовтневій презентації компанія Apple підтвердила, що у вартість смартфонів нової серії не входить блок живлення та навушники. Однак, нововведення торкнулося не тільки флагманів 2020 року: незабаром на офіційному сайті вендора з'явилася інформація про скорочення комплекту поставки інших моделей iPhone.

Рішення бренду "полегшити" комплектацію фірмових пристроїв торкнулося iPhone SE (2020), iPhone 11 і iPhone XR, повідомляє 24 канал.

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Покупцям нових партій цих апаратів пропонується використовувати вже наявні аксесуари або придбати їх окремо. Такий крок компанія пояснила тим, що до 2030 року вона має намір повністю позбутися від вуглецевого сліду в атмосфері.

Ціна аксесуарів Apple

Роздрібна ціна оригінального адаптера живлення Apple з роз'ємом USB Type-C і вихідною потужністю 20 Вт складає 19 доларів – цю суму користувачам доведеться закладати в бюджет при покупці новинок та свіжих партій торішніх пристроїв. Не виключено, що таку політику компанія продовжить і в наступному році.

Що показали на презентації

На жовтневій презентації Apple нарешті показала довгоочікувані смартфони:

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Колонка HomePod mini

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