Українські архітектори Ілля Растворов і Антон Каламбет розробили концептуальний проєкт фірмового магазину Apple у Києві. Так міг виглядати Apple Store Kyiv, якби його відкрили в Україні.

Цей концепт розмістили на сторінці у Facebook. Розробляючи концепт команда орієнтувалася на роботи студії Foster + Partners, адже саме вона створює різні проєкти магазинів Apple.

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"Більшість магазинів будують за принципом храму, з центральної осьової лінії. Зазвичай у них два поверхи. Також часто використовують прозоре скло, а також текстури дерева і каменю", – розповів Ілля Растворов виданню ain.ua.

Як виглядає Apple Store Kyiv

Ця уявна будівля в Києві симетрична і має два поверхи. Його несучі елементи: чотири колони. Apple Store вирішили розмістити на Хрещатику, адже це ключова туристична і торгова вулиця міста. Архітектори навіть визначили невелику ділянку між будинками за адресами Хрещатик, 21 і 23.

Магазин отримав прозорий фасад зі скла висотою в 9 метрів. Стіни і колони виконані з бетону, оформленого дерев'яною опалубкою. У приміщенні також висаджені дерева.