Компанія Apple вирішила оскаржити реєстрацію товарного знаку стартапу Prepear у формі груші. Вони розробляють додаток для індивідуального плану харчування, зберігання рецептів тощо.

У "яблучній" компанії вважаю, що логотип Prepear дуже схожий на їхній, передає The Verge.

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Виробник техніки вже подав відповідну скаргу, що анулювати дозвіл Prepear на використання логотипу у формі груші.

Як пояснюють рішення

В Apple кажуть, що таким чином стартап Prepear навмисно вирішив заплутати споживачів, а також розмити унікальність і впізнаваність логотипу Apple.

"Торгові знаки Apple настільки знамениті і впізнавані, що подібності в логотипах перекривають будь-які недоліки, вселяючи споживачам помилкове уявлення про те, що Prepear має прямий або опосередкований зв'язок з Apple", – пояснили в компанії.

Також в Apple додали, що Prepear надає “ідентичні або дуже схожі товари і послуги”, пов'язані з комп'ютерним програмним забезпеченням, охороною здоров'я та соцмережами».

Реакція Prepear

Співзасновник Prepear Рассел Монсон вже створив петицію Save the Pear from Apple (Врятуйте грушу від яблука або Apple). У своєму зверненні він наголосив, що Prepear – це малий бізнес (тут працюють 5 співробітників), тож їм буде складно боротися з таким гігантом як Apple.

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"Це жахливо – бути підданим юридичній атаці з боку однієї з найбільших компаній в світі, навіть якщо ми явно не зробили нічого поганого. Ми розуміємо, чому більшість компаній просто поступаються і змінюють свої логотипи", – сказав Монсон.