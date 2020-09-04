Про те, що Apple не встигне випустити нові iPhone 12, як це було минулих років, говорять не перший місяць. Та це були лише чутки і хотілось вірити, що новинку ми таки побачимо у вересні. Прикро, але свіжа інформація засмучує.

Так, компанія Broadcom, яка є постачальником чіпів для смартфонів Apple, виконає поставки чіпів на квартал пізніше, ніж в попередні роки, передає nv.ua.

До теми iPhone 12 в робочому стані засвітився на відео

Саме це може призвести до затримки випуску нових iPhone.

До чого призведе

Як кажуть у Broadcom, що зростання поставок чіпів почнеться в четвертому кварталі 2020 року. Тож випустити iPhone у вересні Apple просто не встигне. У кращому разі, вихід перенесуть на жовтень.

Раніше експерти прогнозували, що затримка у випуску iPhone призведе до суттєвих збитків для Apple.

У той же час у Broadcom прогнозують, що виручка за четвертий квартал перевищить очікування аналітиків, адже нові смартфони отримають підтримку мережі 5G.

Раніше експерти припускали, що iPhone 12 стане доступним для продажу не раніше 19 жовтня, а версію iPhone 12 Pro користувачі зможуть замовити тільки в листопаді.

Жодної офіційної позиції від Apple досі немає.