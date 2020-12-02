У листопаді компанія Apple випустила оновлення своєї мобільної оболонки iOS 14.2. І тільки через місяць після оновлення виявили поліпшення в ОС, про яке не було сказано в описі до апдейту.

Оновлення стосується моделей iPhone 8 та новіших, повідомляє 9to5mac. Поліпшення стосується підтримки відеодзвінків FaceTime в якості 1080p через Wi-Fi, а також для через 5G у лінійці iPhone 12.

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Цікаво, що Apple не надала жодної інформації про оновлення. А на сайті компанії з'явилися оновлені характеристики iPhone Xr, одразу після релізу iOS 14.2. Раніше в описі моделі не згадувалося підтримка відеодзвінків FaceTime HD (1080p), а після 9 листопада вона з'явилася.

Apple таємно покращила новіші iPhone 8 / Скріншот

Також на сторінці з порівнянням характеристик різних моделей зараз додана підтримка FaceTime HD (1080p) для iPhone 8 і більше сучасних моделей.