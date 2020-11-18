Вже очевидно, що гнучкий смарфтон – новий тренд на ринку. Свої варіанти вже показали Huawei, Samsung та бренд Motorola. Тож не дивно, що Apple теж намагається наздогнати конкурентів.

Як стверджує китайське видання Economic Daily, Apple вже доручила китайським постачальникам, зокрема компанії Foxconn у Тайвані, тестувати гнучкі iPhone.

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Також видання стверджує, що гнучкий iPhone може вийти вже у 2022 році.

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За даними ресурсу, компанії Foxconn та New Nikko вже надіслали Apple приклади гнучких iPhone. Apple тестує екран та петлі, які мають витримувати понад 100 тисяч складань.

Наразі в Apple точно не знають, який дисплей виберуть для свого першого гнучкого iPhone ㅡ OLED (органічний світлодіод) чи microLED (як джерело світла і кольору використовуються маленькі світлодіодні субпікселі).

Як відомо, Apple зареєструвала кілька варіантів патенту смартфону з гнучким екраном. Однак, який саме концепт вже почали розробляти – поки невідомо.