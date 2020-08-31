Компанія Apple реалізувала раніше озвучену загрозу – видалила акаунт Epic Games і всі ігри компанії з App Store. З магазину додатків видалені додатки: Fortnite, Infinity Blade, Tyrian і Battle Breakers. Зараз в акаунті розробника немає жодного додатка (посилання на порожній аккаунт Epic Games).

App Store видає помилку при будь-якій спробі перейти на сторінку Epic Games або один з її додатків за прямим посиланням. Також видалені ігри недоступні у пошуку в магазині додатків.

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Наразі ігри Epic Games більше не можна завантажити на пристрої з iOS, навіть якщо вони раніше були доступні користувачеві в меню "Покупки". Раніше останню версію Fortnite можна було встановити, якщо додаток було закріплено за обліковим записом користувача.

Epic Games відкрила спеціальний портал FreeFortnite, де пояснює користувачам свою версію подій. Раніше там було розміщено попередження, що користувачам iOS не буде доступний 14 сезон Fortnite (4 сезон 2 глави), який відкритий з 27 серпня. Таким чином, багато гравців з пристроями на iOS втратили доступ до кросплатформового мультиплеєра з ПК, Android і консолями.

Epic Games пояснила, що хоча версія Fortnite для Mac поширюється не через App Store, а через власний лаунчер, але Epic все одно потрібен аккаунт розробника, щоб підписати гру як довірений додаток для системи. Фактично, геймери на iOS і macOS застрягли на старій версії Fortnite і можуть грати тільки між двома платформами. Причому ці користувачі гри не можуть здійснювати внутрішньоігрові покупки через Apple Pay.

Реакція Apple

"Дуже шкода, що нам довелося видалити акаунт Epic Games з App Store. Ми багато років працювали з командою Epic Games над їх релізами. Суд рекомендував Epic дотримуватися правил App Store на час розгляду справи – правил, яким Epic слідувала протягом останнього десятиліття, поки не створила таку ситуацію. Epic відмовилася. Замість цього вона постійно відправляла на розгляду оновлення Fortnite, що порушують правила App Store. Це несправедливо по відношенню до інших розробників в App Store і ставить клієнтів в незручне становище. Ми сподіваємося повернутися до співпраці в майбутньому, але, на жаль, зараз це неможливо", – заявила Apple.

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Відповідь Epic Games

Засновник компанії Epic Games Тім Суїні пояснив, що Apple лукавить, кажучи про те, що розробники спамили App Store оновленнями Fortnite. Epic останнім часом представила в Apple всього три збірки Fortnite: два оновлення з виправленнями помилок і оновлення з новим сезоном.

Примітно, що напередодні видалення облікового запису Epic Games з App Store компанія Apple почала просувати іншу гру в стилі королівської битви – PUBG Mobile, яка використовує рушій Unreal Engine від Epic Games. Аккаунт розробника Unreal Engine в App Store не видалений, і у нього є доступ до всіх інструментів Apple.