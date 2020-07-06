Чутки про те, що компанія Apple відкриває представництво в Україні підтвердились. Зараз компанія набирає команду, зокрема шукають людину на посаду головного бухгалтера (Chief Accountant).

Опис вакансії розміщений на офіційному сайті Apple. Людина буде займатись вивченням законодавства та виконанням податкової діяльності Apple Україна.

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При цьому кандидату пропонують швидкий ріст та розвиток із “додатковими обов'язками відповідно до вимог бізнесу.

"Ми віримо, що співпраця є однією з наших ключових стратегій. Як індивідуал, ви додасте свій внесок у наш успіх і станете ключовим гравцем у нашій діяльності", – сказано в описі вакансії.

Apple шукає людину в Україні / Скріншот

Вимоги:

Диплом з бухгалтерського обліку;

Досвід роботи – від 5 років на аналогічній посаді;

Знання української та англійської мов;

Знання SAP, Excel та Keynote.

Перевагою стане знання систем фінансової звітності, як Tableau, EDW, BW тощо;

Вміння працювати з власної ініціативи;

Увага до деталей та дотримання строгих термінів;

Хороша трудова етика, наполегливість та гнучкість;

Здатність налагоджувати стосунки у міжфункціональному командному середовищі;

Сильні аналітичні здібності (можливість оцінювати, аналізувати та представляти дані широкій аудиторії);

Мультизадачність.

Резюме можна надсилати за посиланням. Щодо зарплати інформації немає.