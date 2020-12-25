Імовірно, Apple роздумує над відмовою від фізичної клавіатури або використанням такої у вигляді сенсорної панелі на магнітному коннекторі в майбутніх версіях MacBook Pro. Знаючи останні тенденції в компанії, неважко припустити, що "яблучний" гігант хоче змусити купувати клавіатуру окремо.

Видання PatentlyApple виявило відповідний патент. Він містить цікаві деталі про імовірні характеристики MacBook Pro і Air наступних поколінь. Про це пише Notebook Check.

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Що відомо

Патент показує, що замість звичної фізичної клавіатури в майбутніх ноутбуках компанії може використовуватися знімна панель з адаптивним сенсорним дисплеєм, виготовлена зі скла, пластику або кераміки. Фактично, це ще один екран, але призначений для елементів керування. Він може змінювати вигляд, відображаючи набір тих інтерфейсів, які потрібні для роботи з конкретною програмою, яка запущена в даний момент, а також виступати в ролі величезного трекпада.



Патент імовірного ноутбука від Apple / Фото notebookcheck

Така сенсорна панель могла б відображати різні системи введення, такі як "масив кнопок" або "поворотний диск".

Також повідомляється про підтримку сенсорною панеллю технології введення Swype, що дозволяє робити введення тексту при безперервному проведенні по клавішах, а не тільки при їх натисканні.

Крім іншого, патент натякає на те, що в ноутбуки може бути інтегровано бездротовий зарядний пристрій для iPhone. Таким чином вам було б достатньо покласти смартфон на корпус ноутбука, щоб почати його заряджання. На жаль, судячи з даних, опублікованих в патентній заявці, набір фізичних роз'ємів майбутніх комп'ютерів стане ще більш мізерним.