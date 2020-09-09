Судові суперечки Apple та Epic Games тривають. На черговому слуханні у вівторок Apple виступила із зустрічним позовом до Epic Games та вимагає компенсації.

Згідно із заявою, компанія Apple вимагає відшкодування збитків за порушення контракту з App Store. Сума компенсації наразі не називається.

До теми Apple видалила акаунт Epic Games і всі ігри компанії з App Store

Очевидне нехтування Epic своїми договірними зобов'язаннями та інші неправомірні дії завдали Apple значної шкоди. Epic загрожує самому існуванню екосистеми iOS та її величезній цінності для споживачів,

– наголошують представники Apple у заяві.

У скарзі, поданій Epic Games 13 серпня, стверджується, що Apple порушує антимонопольне законодавство, використовуючи свій повний контроль над iOS для отримання комісії з розробників за користування сервісом. У відповідь звинувачення Apple намагається довести законність своїх дій:

"Протягом останніх двох років Epic користувалася підтримкою та послугами Apple більше, ніж будь-який інший розробник додатків. Але у червні 2020 року все змінилося. Epic вирішила, що не хоче користуватися перевагами App Store нічого за це не сплачуючи, – стверджують у Apple.

Як суперечка з Apple вплинула на Epic Games

Тим часом Apple видалила акаунти розробників Fortnite з App Store – на це дав добро суд. Однак акаунти розробника графічного рушія Unreal Engine видаляти поки заборонено. Згідно із заявою Epic Games, добова аудиторія гри Fortnite скоротилася на 60% після виключення з магазину додатків iOS і iPadOS.