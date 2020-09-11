Американська компанія Apple повідомила Всеросійську державну компанію з телебачення та радіомовлення про видалення її додатків з українського App Store.

Видалити додатки вимагала служба безпеки України. Під видалення потрапили додатки "Росія 1", "Вести FM", "Вести.ру" і "Росія телебачення та радіо", повідомляє 24 канал.

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У відповідь на цю заяву деякі користувачі в мережі почали гадати – чи видалить Apple з російського App Store додатки українських каналів, якщо влада зробить подібний запит.

Політика Apple

Це не перший випадок випадок дотримання місцевого законодавства. Наприклад, у 2019 році на вимогу Держдуми Росії Apple виправила на регіональних картах територіальну приналежність Криму. При цьому, для користувачів за межами РФ ця територія відображається правильно – як українська.