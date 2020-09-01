Компанія Apple не раз наголошувала на виключному ставленні до конфіденційності користувачів і безпеці фірмових пристроїв. Але недавно шкідливому ПЗ все ж вдалося прослизнути в екосистему компанії і "прописатися" на великій кількості комп'ютерів Mac, причому його установка походила з магазину додатків App Store.

Ще в минулому році Apple представила нову функцію Notarization для Mac, що дозволяє компанії перевіряти сторонні додатки перед публікацією на наявність шкідливого вмісту та проблем безпеки. Незважаючи на всі вжиті заходи, фахівцю з кібербезпеки Пітеру Дантіні недавно вдалося виявити в магазині шкідливу програму під назвою Adobe Flash Installer, повідомляє WCCFTech.

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Що робить додаток

Як виявилося, додаток перехоплює зашифрований трафік і заповнює сторінки браузера рекламою, що дозволяє шахраям заробляти на показі банерів. Такі типи шкідливого ПЗ широко поширені і працюють, запускаючи незавершений код. Зазвичай його вдається виявити за допомогою функції Gatekeeper на Mac, але в цей раз творцям програми вдалося залишитися непоміченими, а сама вона отримала схвалення Apple і потрапила в магазин на законних підставах.



Шкідлива програма прорвалася в App Store

Після виявлення "дірки" в цифровій платформі компанія відкликала у Adobe Flash Installer авторизацію, яка дозволяла додатку обходити систему перевірки коду при встановленні на комп'ютери під управлінням macOS, і відкликали сертифікат розробника.