Компанія Apple виплатить 113 мільйонів доларів в рамках врегулювання звинувачень 34 штатів США і округу Колумбія в навмисному уповільненні роботи старих моделей iPhone, щоб приховати проблеми з батареєю і спонукати користувачів купувати нові пристрої.

Мирову угоду укладено з 34 штатами на чолі з Аризоною, Арканзасом і Індіаною, які подали в суд на технологічного гіганта за приховування практики обмеження продуктивності старих моделей iPhone із застарілими акумуляторними батареями, пише The Washington Post.

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Що відомо

Щоб врегулювати позов Apple виплатить зокрема 5 мільйонів доларів штату Аризона, 24,6 мільйона штату Каліфорнія і 7,6 мільйона штату Техас.

Також компанія погодилася надавати правдиву інформацію про управління енергією в акумуляторах iPhone, розміщуючи відомості на своєму сайті, в повідомленнях при оновленні операційної системи телефонів і в меню налаштувань пристроїв.

У заяві генпрокурора штату Аризона Марка Брновича йдеться, що великі технологічні компанії повинні "припинити маніпулювати споживачами" і приховувати від них правду про свої продукти.